Olay, İnegöl’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bunalıma girdiği iddia edilen genç, enerji nakil hattı direğine çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası bir tehlikeye karşı hazır bekletildi.

Ekiplerin, genci bulunduğu yerden güvenli şekilde indirmek amacıyla başlattığı ikna çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.