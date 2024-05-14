Sesli kitaplardan film festivallerine ve tiyatrolara kadar görme engelli sanatseverlerin yanında olan Turkcell Hayal Ortağım uygulaması bu kez de ‘1923’ Müzikali’ni herkes için erişilebilir hale getiriyor. Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sezon boyunca sahnelenen ‘1923’ Müzikali, Engelliler Haftası vesilesiyle 19 Mayıs Pazar günü saat 15.30’daki gösteriminde sesli betimlemeyle sahnelenecek.

Turkcell, görme engelli sanatseverlerin yanında olmaya devam ediyor. 30 yıllık tarihi boyunca gerçekleştirdiği projelerle toplumun farklı kesimlerinden milyonlarca kişinin yanında olan şirket, görme engellilere özel geliştirdiği Hayal Ortağım uygulamasıyla sanatın sesi olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda daha önce ‘Peter Pan ve Varolmayan Ülke’, ‘Şehirde Kimse Yokken’, ‘Kusursuz Dünya Müzikali’ ve ‘Aşık Shakespeare’ ve ‘Cimri’ oyunlarını sesli betimlemeyle görme engelliler için erişilebilir hale getiren Hayal Ortağım uygulaması şimdi de ‘1923’ Müzikali’ni herkes için ulaşılabilir kılıyor. Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahnelenen ‘1923’ müzikali, Engelliler Haftası vesilesiyle 19 Mayıs Pazar günü saat 15.30 gösteriminde sesli betimlemeyle tiyatro sahnesinde görme engelli sanatseverlerle de buluşacak. Böylece görme engelli sanatseverler, Hayal Ortağım’ın sesli betimleme özelliği ile dekor, kostüm ve oyuncuların performansıyla ilgili tüm detayları herkes ile aynı anda takip edip, oyunun keyfini çıkarabilecek.

Milli Mücadele’ye büyüleyici bir müzikal yolculuk

Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı 1923’ün başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar’ın ve genç tiyatro oyuncuları Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli ve Ozan Persentili’nin yer alıyor.

25. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü, 48. İsmet Kuntay Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Yapım ödülüne layık görülen yerli ve yabancı tiyatro dünyasının en önemli isimlerinin bir araya geldiği ödüllü müzikal 1923, Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne yapılan okul gezisi sırasında ortadan kaybolan dört arkadaşın, kendilerini bir anda Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulmalarıyla başlıyor. Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına uzanan; genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek nice isimsiz Cumhuriyet kahramanının oluşturduğu Milli Mücadele serüveni müzik, dans, sahne tasarımı ve multimedya şovu eşliğinde benzersiz bir performansa dönüşüyor.

Daha bağımsız ve verimli bir hayata destek

Sahip olduğu yüksek teknolojiyi “insana, ülkesine ve gezegene fayda” odağıyla kullanan Turkcell’in “Hayal Ortağım” uygulaması, görme engelli bireylerin günlük yaşamlarını daha bağımsız ve verimli bir şekilde sürdürebilmelerine olanak tanıyor. Pek çok sanat etkinliğine özel hazırlanan sesli betimleme servisinin yanı sıra sesli kitaplar, sesli haberler, sesli navigasyon gibi birçok özellikle donatılan uygulama, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıyor ve hayatın içinde daha fazla yer almalarını sağlıyor. Turkcell’in ‘önce insan’ odağıyla sunduğu “Hayal Ortağım” uygulaması, teknolojinin insan hayatını nasıl olumlu yönde etkileyebileceğini bir kez daha gösteriyor.