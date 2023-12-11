Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde adeta 6 puanlık maçı kazanarak, rahat bir nefes aldı.

BAL 4. Grup’un 11’inci haftasında müsabakasında dün 1969 Bilecik Spor Kulübü, kendi evinde Afyon temsilcisi Emirdağspor ile karşı karşıya geldi. İstasyon Sentetik Sahası’nda düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakaya taraftarın büyük desteğiyle başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 35’inci dakikasında Ömercan Korkmaz’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu.

Maçın ikinci yarısında Emirdağspor yüzde yüzlük yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken, 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın son 15 dakikası oyundan düştü. Oyun bu dakikalarda 1969 Bilecik Spor Kulübü kabusa dönerken, kırmızı şimşekler maçı 1-0 kazanması bildiler.

Bu galibiyetle 1969 Bilecik Spor Kulübü puanını 8’e çıkarırken, 15 takımlı ligde 13’üncü sırada yer aldı. Emirdağspor 2 puanla 15 sıradaki yerini korudu. 1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 12’inci haftasında İzmir temsilcisi Çeşme Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Maçı Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve çok sayıda taraftar izledi.