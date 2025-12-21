SULKON ile Baldan Asfalt iş birliğiyle hayata geçirilen asfalt üretim tesisinin açılış töreni yapıldı. Asfalt üretim tesisi sayesinde maliyet ve zamandan tasarruf sağlayacaklarını belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Yılda ortalama 50 bin ton asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Asfalt temini için araçlarımız 50-60 kilometre uzaklıktaki Gebze’de bulunan tesislere gitmek zorunda kalıyordu. Bu da hem zaman kaybına hem de ciddi yakıt maliyetlerine neden oluyordu. Bu tesis sayesinde hem zamandan kazanacağız hem de maliyetleri düşürüp tasarruf edeceğiz" dedi.

"Çevre il ve ilçelere de Sultanbeyli’de üretilen asfalt gidecek"

Tesisin 4 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu belirten Başkan Tombaş, "Tesisimiz saatte 240 ton, günde 2 bin 400 ton ve ayda ise en az 50 bin ton asfalt üretim kapasitesine sahip. Artık Sultanbeyli’nin asfalt ihtiyacını kilometrelerce uzaktan değil, kendi evimizden, bu tesisten karşılayacağız. Ayrıca çevre il ve ilçelere de Sultanbeyli’de üretilen asfalt gidecek. 120 milyon TL yatırım değerine sahip tesiste şimdiye kadar 50 kişi istihdam edildi. Üreten, gelişen, büyüyen Sultanbeyli hedefiyle ilçemizin marka değerinin artmasına öncülük etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle tören tamamlandı. Açılış törenine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.