Raporlara göre SUBÜ, "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" kategorisinde bulunan girişimcilik faaliyet sayılarına göre 1 yıl içerisinde düzenlediği 41 faaliyetle ilk sırada yer alırken, aynı kategorideki kariyer merkezinin gerçekleştirdiği faaliyet sayılarına göre 963 faaliyet ile 3’üncü, üniversite internet sitesi erişilebilirlik yüzdesinin en yüksek olduğu üniversiteler arasında yüzde 96 ile 14’üncü, dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında 117 faaliyet ile 16’ncı, bilim iletişimi faaliyet sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında ise 24 faaliyet ile 20’nci olarak sıralandı.

Sonuçları değerlendiren SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, elde edilen başarıların uzun vadeli bir vizyonun ürünü olduğunu vurgulayarak, girişimcilik, teknoloji yarışmaları ve proje kültürüne yapılan yatırımların karşılığının alındığını ifade etti. Sarıbıyık, önümüzdeki yıllarda bu ivmenin daha da artacağını belirtti.