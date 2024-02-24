Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü yarın oynayacağı İzmir temsilcisi Asarlık GK ile karşılaşacağı maçın hazırlıkları tamamlayarak, Manisa’ya hareket etti.

BAL 4. Grup’ta yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 17’inci haftasında pazar günü 14.00’da İzmir temsilcisi Asarlık GK ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıkları hafta boyunca İstasyon Sentetik Sahası’ndan hazırlanan 1969 Bilecik Spor Kulübü maç öncesi son antrenmanını yaptı. Son 2 haftada 4 puan alarak düşme hattında bir az olsun rahatlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü tüm hazırlıklarını tamamlayarak, Manisa’da konaklayacağı otele hareket etti. Kırmızı şimşeklerde bu öneli maç öncesi hedef 3 puan.