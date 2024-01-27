Bölgesel Amatör Lig temsilci 1969 Bilecik Spor Kulübü’nün golcüsü Emir Ersoy, Tire Futbol Kulübü’ne transfer oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü’nün golcüsü Emir Ersoy, aynı grupta 29 puanla ikinci sırada yer alan Tire Futbol Kulübü’ne transfer oldu. Emir Ersoy takımın Antalya kampına hemen katılırken, takım arkadaşlarıyla idmanlara çıkmaya başladı. 1969 Bilecik Spor Kulübü ile 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 15 maça çıkan Emir Ersoy, 4 gole imza attı.

Takıma adapte süresi biraz uzun süren Ersoy, son 3 haftada gösterdiği performansı ile hem takımını sırtladı hem de alınan puanlarla takımın düşme hattından çıkmasına neden oldu.