Bölgesel Amatör Lig (BAL) 13. Grupta son hafta maçları nefes kesici. Statü gereği grupta yer alan 3 Bursa takımından biri küme de kalırken, 14 takımdan oluşan grupta sıralaması ne olursa olsun Bursa takımları arasında 2’nci olan takım play-out maçı oynayarak kümede kalma mücadelesi verecek. Diğer takım ise, sıralaması ne olursa olsun ligden düşecek.

BAL Ligi 13’ncü grupta Bursa’yı Görükle İpekspor, İnegöl temsilcisi Doğugücü F.K. ve Zaferspor temsil ediyor. Şampiyonluk iddiası biten Görükle İpekspor son haftaya girerken topladığı 51 puanla kümede kalmayı başardı. Grupta 5’nci sırada yer alan Doğugücü F.K. 47 puan, 6’ncı sırada yer alan Zaferspor ise 44 puanı bulunuyor. Son hafta oynanacak olan maçlarda her iki takımda aynı puanı alırsa Doğugücü F.K. Süper Amatör Ligden gelecek bir takımla play-out mücadelesi verecek. Bu mücadeleyi kazanacak takım BAL liginde mücadelesine devam edecek. Kaybeden takım Süper Amatör Lige düşecek. Bu sonuçlarla Zaferspor ise direk Süper Amatör Lige düşen takım olacak.

Son hafta mücadelesinde Zaferspor’u haftayı 3 puanla kapatması, Doğugücü F.K.’nın yenilmesi halinde play-out oynayacak takım averajla Zaferspor olacak. Doğugücü F.K. ise Süper Amatör Lige düşecek.

BAL Liginin anlamsız statüsü gereği oluşan bu durum ligde 5’nci ve 6’ıncı sırada olmalarına rağmen iki Bursalı ekipten birinin düşmesine diğerinin ise BAL Liginde kalabilmek için yine bir maç yapmasına sebep olacak.

Doğugücü F.K. son hafta ligde 12’nci sırada olan Babaeski Spor’u ağırlarken, Zaferspor ise ligde 4’ncü sırada yer alan Beylerbeyi 1911’i konuk edecek.

İBRAHİM USLU