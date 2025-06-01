31 Temmuz’dan sonra eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek. Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini belirtti. Dikkat edilmesi gereken 5 önemli nokta ise şöyle:

1- Randevu : https://randevu.nvi.gov.tr, Alo veya NVİ Mobil Uygulaması’ndan üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu alınmalı.

2- Gerekli belgeler: Eski ehliyet, 15 lira (13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemeye ait dekont (https://ivd.gib. gov.tr internet sayfasından ödenebilir), en az 2 yıllık sağlık raporu son 6 ayda çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf.

3- Şahsen başvuru: Randevu gününde belgelerle, herhangi bir nüfus müdürlüğünde başvuru gerçekleştiriliyor.

4- Kişiselleştirme/Geçici belge: Sürücü belgeleri, en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor. Teslimat sürecinde, vatandaşlar geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.

5- Yeni ehliyet: Kişiselleştirilen ehliyet PTT’ye teslim ediliyor. Teslimat süreleri 56 il merkezine bir gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün olarak belirtiliyor.