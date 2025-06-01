Türkiye, yurt dışından ithal edilen 'akıllı' kanser ilaçlarını yerli olarak üretmek için harekete geçti. SGK kapsamına girmeyen bu ilaçların üretimiyle ilgili tüm bakanlıklara gerekli talimatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşların sağlık alanında en fazla sıkıntı çektiği konuların başında gelen ve kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçlarla ilgili yaşanan mağduriyetler iletildi.

Şu anda kanser hastaları, yurt dışından ithal edilen akıllı ilaçlara yalnızca kendi imkânlarıyla ulaşabiliyor. Kanser tedavisinde ve immünoterapi temelli yöntemlerde kullanılan bu ilaçların fiyatı, ilacın türüne bağlı olarak 100 bin TL'den başlayıp 2 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Tedavi süresi uzadıkça maliyet de buna paralel olarak artıyor.

Örneğin, 12 kürlük bir akıllı ilacın maliyeti 2,2 milyon liraya kadar çıkabiliyor. SGK’nın ödeme listesinde yer almayan bu ilaçların yüksek maliyeti, hastaları haklarını aramak için yargı yoluna başvurmaya zorluyor. Ancak mahkeme süreçlerinin en az iki yıl sürmesi, birçok hastanın mağduriyet yaşamasına neden oluyor.

Vatandaşların bu konuda yaşadıkları mağduriyetlerin gündeme getirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı, “Anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. TOGG, İHA, SİHA ve KAAN’ı yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek bu konuda çalışmaları başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adım atalım” dedi. Erdoğan, mahkeme süreçleri ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verdi. Yerli akıllı kanser ilacı üretimi konusunda ise diğer ilgili bakanların hemen harekete geçmelerini istedi.