İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 30 Mayıs günü bir şahsın kendisini polis olarak tanıttığı ve bir kediye işkence ettiği belirlendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli şahsın O.D. olduğu tespit edildi. O.D. dün Esenyurt Koza Mahallesi’nde yakalandı.

O.D. kedinin kendisine ait çipli ve kayıtlı olduğunu, kendisinin engelli olduğunu, kız arkadaşına kızdığı için böyle bir video çektiğini polis ekiplerine beyan etti.

Şüpheli O.D.’ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 10 bin 385 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan kedi muhafaza altına alınarak Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi.