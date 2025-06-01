1999 yılından bu yana Marmara Bölgesi'nde olası bir deprem konusunda uyarılar yapılırken, uzmanların 7'nin üzerinde büyüklükte olacağını tahmin ettiği bu deprem ihtimali, toplumda ciddi kaygılara neden oluyor. Konuyla ilgili görüşlerini sıkça paylaşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bir kez daha önemli açıklamalarda bulundu.

Görür, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin büyük bir risk taşıdığını ifade ederek, henüz kırılmamış olan fay hattının zamanla mutlaka kırılacağını söyledi.

Nefes Gazetesi’nden Şehriban Kıraç’ın haberine göre, 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme değinen Naci Görür, "Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde bir deprem meydana geldiğinde, bu fayın batı kısmı bir sonraki deprem için hedef haline gelir. 1999 depremlerinden sonra Marmara'nın altındaki kabuk enerjiyle yüklendi. Marmara Denizi’ndeki fay, 1766’dan beri deprem üretmiyor. Ortalama 250 yılda bir bu fay yeniden kırılıyor. 1766’ya 250 yıl ekleyince zaten bugünkü yıllara denk geliyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nin ortasında yer alan fay hattının henüz kırılmadığını vurgulayarak, buranın bir sismik boşluk olduğunu ifade etti. Bu tür boşlukların uzun süre stabil kalamayacağını da sözlerine ekledi. Naci Görür, kırılmayan fayın eninde sonunda kırılmak zorunda olduğunu, bu nedenle Marmara ve İstanbul'u deprem tehlikesinin beklediğini söyledi.

Naci Görür, "O kırılma zamanı yakın mı?" sorusuna karşılık yaptığı çalışmalardan bahsetti. 8 uluslararası, iki de ulusal gemiyle araştırmalar yaptıklarını ve dünyanın farklı yerlerinden bilim insanlarıyla en donanımlı gemilerle çalıştıklarını anlatan Görür, "Ben size kendi fikrimi değil, bilimsel araştırmaların sonucunu söylüyorum. O araştırmalar da diyor ki; Marmara'da 1999’dan itibaren 30 yıl içinde her an olmak kaydıyla bir deprem olma olasılığı, bugünkü rakamla yüzde 47" dedi.

Şu an Marmara’da özellikle Kumburgaz segmentinin kırılmaya hazır olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, bu segmentin kırılması durumunda 7'nin üzerinde bir büyüklükte deprem oluşturabileceğini ifade etti.