2018 yılında yapılan seçimler Cumhur ittifakı Bursa’dan %56,9 oy almış, bu oylardan AK Parti 901 bin 456 oy, MHP ise 209 bin 443 oy çıkarmıştı. Alınan bu oylar sonrası AK Parti 1. Bölgeden 5, 2. Bölgeden 6 ismi meclise sokmayı başarırken, MHP her iki bölgeden de birer milletvekilliği kazanmıştı. AK Parti’den meclise giren isimler ise, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Zafer Işık, Muhammet Müfit Aydın, Atilla Ödünç ve Vildan Yılmaz Gürel olmuştu. MHP’den ise Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Mustafa Hidayet Vahapoğlu meclise girmeye hak kazanan isimler oldular.

Millet İttifakı ise 2018’de Bursa’da %36,9 oyda kalmış, CHP 443 bin 317 oy, İYİ Parti ise 242 bin 976 oy almıştı. Bu oylarla CHP, Bursa 1. Bölgeden 3, 2. Bölgeden ise 2 milletvekili çıkarmış, İYİ Parti’de her iki bölgeden birer milletvekili çıkarmıştı.

CHP’yi mecliste temsil eden isimler Lale Karabıyık, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal ve Yüksel Özkan olurken, İYİ Parti’den meclise giren isimler ise İsmail Tatlıoğlu ve İsmail Kamil Erozan olmuştu.

AYNI OYLAR ALINIRSA SONUÇ NE OLUR?

14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde benzer bir oy tablosu yaşanması durumunda Bursa milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu değişmiş olacak. Yeni seçim sisteminde Bursa milletvekilliği dağılımlarında değişiklik olmazsa AK Parti’den 1. Bölgeden Efkan Ala, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç(yeni) ve Mustafa Yavuz(yeni), 2. Bölgeden ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank(yeni), Ayhan Salman(yeni), Emel Gözükara Durmaz(yeni), Muhammet Müfit Aydın ve Mustafa Yıldırım(yeni) olacak.

CHP’de ise 5 isimden 4’ü değişecek. CHP 1. Bölgeden meclise girecek isimler Dr. Kayıhan Pala(yeni), Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Saadet Partisi kontenjanı Mehmet Atmaca(yeni) olacak. 2. Bölgeden milletvekili olacak isimler Hasan Öztürk(yeni) ve Gelecek Partisi kontenjanı Cemalettin Torun Kani(yeni) olacak.

MHP 1. Bölgeden İsmet Büyükataman, 2. Bölgeden ise Fevzi Zırlıoğlu(yeni) meclise giren isimler olacak.

İYİ Partinin Bursa Milletvekilleri ise değişecek. 1. Bölgeden Selçuk Türkoğlu(yeni), 2. Bölgeden ise Hasan Toktaş(yeni) Bursa’nın yeni milletvekilleri olacak.