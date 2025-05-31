Lokal veya epidural anestezi ile uygulanabilen tam endoskopik bel fıtığı ameliyatının, hastanın sağlığına daha çabuk kavuşmasına destek olduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, "Tam endoskopik bel fıtığı ameliyatı ile hasta aynı gün taburcu olabilir, kısa bir zaman içinde de iş hayatına dönebilir" dedi.

Bel ve bacak ağrılarının, bel fıtığının en sık görülen belirtileri olduğunun altını çizen Dr. Ulaş, ancak vücuttaki ağrıların nedeninin kesin olarak bel fıtığı nedeniyle ortaya çıkıp çıkmadığının belirlenebilmesi için röntgen ya da MR gerekebileceğini vurguladı. Bazı kişilerde hastalığın tedavisi için ameliyat gerekebileceğine dikkat çeken Dr. Ulaş, tam endoskopik bel fıtığı ameliyatı ile hastanın aynı gün taburcu olabildiğini, kısa bir zaman içinde de iş hayatına dönebildiğini belirtti.

"Omurgadaki disklerin yerinden oynaması sonucu fıtık oluşuyor"

Vücudu ayakta tutan omurgamızın çok sayıda kemikten oluştuğunu ifade eden Dr. Ulaş, "Omurganın esnek olmasını sağlayan ise bu kemikler arasında bulunan disklerdir. Daire şeklindeki bu diskler omurlar arasında yastıklama işlevi görür. Disklerin güçlü, fibröz bir dış kısmı ve jöle benzeri ‘nucleus pulposus’ adında orta kısmı vardır. Bel fıtığı, yastıklama görevi gören ve omurgaya esnekliği veren bu disklerin yerinden oynaması sonucu oluşur. Yerinden oynayan disk, omurilik içinden geçen ve vücudun pek çok noktasına beyinden gelen mesajları ileten sinirlere baskı yapar. Bu baskı sonucunda ise şiddetli ağrılar görülebilir. Disk kayması da denilen bel fıtığı, genellikle omurganın alt kısmında görülmesine karşın omurgada bulunan herhangi bir disk yerinden oynayabilir" diye konuştu.

"Bel fıtığı belirtilerine dikkat"

Bel fıtığı belirtileri arasında bel, bacak ağrılarının en sık görülen belirtiler olduğunu dile getiren Dr. Ulaş, "Ancak ağrıların nedeninin kesin olarak bel fıtığı nedeniyle ortaya çıkıp çıkmadığının belirlenebilmesi için röntgen ya da MR gerekebilir. Çünkü bel ağrısı bu bölgede bulunan kas ve bağlardaki başka bir problem (kas zorlanması gibi) nedeniyle de yaşanabilir. Ağrılar; bel fıtığının neden olduğu ağrılar genellikle şiddetlidir ve kişiyi ağrı kesici almaya zorlayabilir. Ağrılar birden ortaya çıkar ve öksürme, hapşırma gibi ani hareketlerde şiddetlenir. Bu ağrılar düz ve sert bir yüzeye uzanarak hafifletilebilir" şeklinde konuştu.

"Aynı gün taburcu olma imkânı var"

Almanya ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde tam endoskopik bel fıtığı ameliyatının yıllardır yapıldığını işaret eden Dr. Ulaş, uygulanan teknik hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Tam endoskopik bel fıtığı ameliyatı, bel bölgesine arkadan (interlaminar) veya yan taraftan (transforaminal) 0,5 cm’lik cilt kesesi ile lokal anestezi altında 4 mm’lik bir endoskop borusu ile girilip, ekrandan cerrahi alan görülerek gerçekleştirilmektedir. Lokal veya epidural anestezi altında yapılan bir işlem olduğundan hasta aynı gün taburcu edilebilmektedir. Ayrıca bel fıtığı ameliyatlarında olduğu gibi kas dokunun sıyrılması ve kemik çıkartılması gibi aşamalar olmadığından hastaların iyileşme, yürüme ve işe dönmesi çok daha hızlı olur. Ameliyattan kısa bir süre sonra hasta yürüyebilir, aynı gün evine gidebilir. Çok kısa bir zaman içinde de işe dönebilir. Tam endoskopik bel fıtığı ameliyatı, kemik veya kas yapıda herhangi bir bozukluğu olmayan tüm bel fıtığı hastalarına hastanemizde uygulanabilmektedir."