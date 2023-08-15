Meydana gelen trajik olayda, motosikletli Berkant Keskin'in akılalmaz savunması herkesi şaşırttı. Keskin, önceki gün motosikletli gençleri taciz ettiği bir olayda yaptığı korkunç kazada iki genci hayattan koparmıştı. Ancak olayın ardından verdiği ifade, akıllara durgunluk verdi.

Keskin'in motosikletiyle Murat Vermez'in kullandığı motosiklete çarptığı an, kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Keskin'in tehlikeli bir şekilde zikzaklar çizerek ilerlediği, Vermez'in motosikletine yaklaştığı ve neredeyse yanından geçerken çarpmanın gerçekleştiği anlar net bir şekilde görülüyor.

Ancak işin şaşırtıcı yanı, Keskin'in jandarmadaki ifadesiydi. Keskin, "Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genel itibarıyla şımarık bir yapım var, şaka yapıyordum" şeklindeki ifadesiyle herkesi hayrete düşürdü. Ölen gençlerin yakınları ve kamuoyu, bu akılalmaz savunmanın ardından adaletin nasıl sağlanacağı konusunda endişeli.

Sosyal medya hesabından daha önce de 'şımarığım' ifadeleriyle fotoğraflar paylaştığı tespit edilen Berkant Keskin, jandarmadaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşanan olayın trajik sonuçları göz önüne alındığında, bu olayın yalnızca bir şaka olarak geçiştirilmesi, toplumun tepkisini çekmeye devam ediyor.