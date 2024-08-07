Muz da yine zengin içeriği ile ara öğünlerde tüketilebilir ve fit tariflere eklenebilir. Ara öğün, kan şekeri kontrolünde destek olan ve sonraki ana öğüne kadar tok tutan önemli bir öğündür. 100-200 kalorilik fit tarifler hem kilo kontrolünde destek olurken hem de ihtiyacınız olan besin gruplarını da almanızı sağlar. Ara öğünlerde muzlu tarifler denemek hem pratik hem de tatlı bir seçenek olabilir. Muzun faydaları arasında bağırsak sağlığına dost prebiyotik bir meyve olması da vardır. Muzlu fit tarifler için sitemizdeki farklı seçenekleri inceleyebilirsiniz. Sadece 2 malzemeli fındık ezmeli muz dilimleri tarifimiz ise şöyle:

MALZEMELER (2 KİŞİLİK)

1 küçük muz

3 silme tatlı kaşığı şekersiz fındık ezmesi

Yapılışı:

Muzlu fit tarifimiz için öncelikle muzları görseldeki gibi yuvarlak biçimde dilimleyin. Bir dilimin arasına çay kaşığı yardımıyla fındık ezmesi sürün. Diğer dilim ile üzerini kapatın. Yapımı 5 dakikanızı bile almayacak. Tarifimizin tamamı 256 kalori olmaktadır. Bitki çayı ile harika bir ara öğün tüketebilirsiniz. Muzlu tarifler ile tatlı isteğine destek bir ara öğün hazırlamış olursunuz. Muz ve fındık lif açısından zengin bağırsak dostu besinlerdir. Bunun yanı sıra kalp dostu mineraller içerirler. Muz ve kuruyemişler egzersiz yapanlar için de önemli besin kaynağı oluştururlar. Daha fazla fit tariflerimiz için sitemizi incelemeyi unutmayın.