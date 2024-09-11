Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün, 2 yaşındaki Sıla’nın cinsel istismara uğradığını ve olayla ilgili 5 şüpheli bulunduğunu açıkladı. Adaletin sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki Sıla Y.’nin hastanede yoğun bakıma alındığı ve cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün, olayın yakından takipçisi olduklarını ve Malkara Baro Temsilcisi Av. Ergün Vardar ile bölgedeki gelişmeleri izlediklerini açıkladı. Gürcün, adaletin sağlanması için tüm hukuki süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Gürcün, "Olayın ortaya çıkma tarihi 8 Eylül, ancak cinsel istismarın 5 Eylül'de gerçekleştiği belirlenmiştir. Çocuğun durumu ağırlaşınca annesi hastaneye götürdü ve burada istismar bulguları ortaya çıktı. Şu anda 3 kişi tutuklu, bunlar annesi ve 18 yaşından küçük iki suça sürüklenen çocuk. Annenin tutuklanmasının nedenleri arasında suç delillerini gizlemesi ve suçun ihbar edilmemesi bulunuyor," dedi.

Baro Başkanı, "Adli Tıp Kurumu'nun raporları cinsel istismar vakasını doğruluyor. Malkara halkı, Cumhuriyet Savcılığı'nın bu konuyu özveriyle yürüttüğünü biliyor. Olayın aydınlatılması için detaylı bir soruşturma yapılıyor," şeklinde konuştu.

Gürcün, çocuğun sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: "Sıla hâlâ yoğun bakımda ve beyin kanaması geçirdiği için durumu ciddidir. Ancak doktorlardan aldığımız bilgiye göre durumu stabil. Tekirdağ Barosu olarak bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz ve toplumun doğru bilgilendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Son olarak, 5 şüphelinin bulunduğunu ve üvey babanın ifadesinin bu akşam alınacağını belirten Gürcün, adli makamların bu süreci titizlikle yürüttüğünü ve Malkara halkını sürece itidalli yaklaşmaları konusunda uyardı.