ABD merkezli The New York Times’ta yayımlanan haberde, nisan ayında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme dikkat çekilerek, Marmara Denizi’nde benzer sarsıntıların belirli bir düzen içinde ilerleyebileceği ve bu sürecin daha büyük bir depremi tetikleyebileceği ifade edildi.

Gazetenin aktardığı ve Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada, güçlü depremlerin Ana Marmara Fayı’nın kilitli olduğu belirtilen bir kesimine doğru ilerlediği öne sürüldü. Söz konusu bölümde yaşanabilecek bir kırılmanın, İstanbul’da 7 ve üzeri büyüklükte yıkıcı bir deprem yaratma ihtimali taşıdığı kaydedildi. Uzmanlar, fay hattında önemli ölçüde gerilim biriktiğini vurgularken, depremin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğinin henüz netlik kazanmadığını belirtti. Cornell Üniversitesi’nden Judith Hubbard da büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu, ancak zamanlaması ve biçimine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü dile getirdi. Haber, başta Bursa olmak üzere Marmara Bölgesi’nde endişeye neden oldu.

Naci Görür’den açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, The New York Times kaynaklı haberlerin ardından Marmara’daki deprem tartışmalarının yeniden alevlendiğini belirtti. Görür, Marmara Denizi’nde tarih boyunca, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de depremler yaşandığını, Cumhuriyet döneminde de er ya da geç benzer bir durumun yaşanacağını ifade etti. Çözümün paniğe kapılmak değil, kentleri deprem dirençli hale getirmek olduğunu vurgulayan Görür, kentsel dönüşümün tek başına deprem dirençli şehir anlamına gelmediğinin altını çizdi.