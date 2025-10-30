20 adet Eurofighter ve uçaklara ait görev ekipmanları için 5,4 milyar İngiliz Sterlini ödenecek

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Millî Savunma Bakanlığı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu’nda gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

"7 PKK’lı terörist daha teslim oldu"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin huzuru ve devletin bekası için durmaksızın çalışmaya devam ettiğini söyleyen Tuğamiral Zeki Aktürk bu kapsamda son bir haftada gerçekleştiren faaliyetler hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde; 7 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş. Tel Rıfat ve Menbic’de imha edilen 6 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 708 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 406) kilometre olmuştur."

"Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 181 şahıs yakalandı"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutlarda da etkin güvenlik tedbirleri aldığını ve bu kapsamda hudutlarda gerçekleşen faaliyetler hakkında da bilgi veren Aktürk, "Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 181 şahıs yakalanmış, 881 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 205, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 600 olmuştur. Ayrıca; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde; Van hudut hattında 123 kilogram uyuşturucu madde ile Hakkâri hudut hattında 36 kilogram sarma altın ele geçirilmiştir."

"49 Suriyeli öğrencinin Harp Okullarımızda eğitime başlaması planlanmaktadır"

Millî Savunma Üniversitesinin Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarında 29 ülkeden 696 harp okulu ve 241 astsubay meslek yüksekokulu öğrencisinin eğitim gördüğünü belitten Aktürk, "Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak sürdürülen yakın iş birliği çerçevesinde imzalanan ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ kapsamında 49 Suriyeli öğrencinin (10 Kara, 18 Deniz, 21 Hava) Harp Okullarımızda yarın eğitime başlaması planlanmaktadır" diye konuştu.

"İsrail’in, Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir"

İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılara yönelik konuşan Aktürk şöyle devam etti:

"İsrail’in, Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Gazze’de barışın tesisine yönelik sağlanan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, İsrail’in anlaşmaya tümüyle uyması, bölgemizde huzur ve güvenliğin en kısa zamanda yeniden sağlanması için elzemdir. Ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olan ülkemiz bölgede adil, kalıcı, kapsamlı bir barışın sağlanmasına ve Gazze’de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barışın tesisine katkıda bulunmaya hazırdır."

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk’ün bilgilendirme toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

20 adet Eurofighter ve uçaklara ait görev ekipmanları için 5,4 milyar İngiliz Sterlini ödenecek

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin gündeminde yer alan Eurofighter Typhoon uçaklarının maliyeti hakkında açıklama yapılarak, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır. Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini’dir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman’dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Gazze’de oluşturulması planlanan görev gücünde TSK’nın yer alıp almayacağı hakkında açıklama yapan bakanlık "Gazze’de bir görev gücünün teşkiline yönelik, muhataplarımız ile yürütülen temaslar devam etmektedir. TSK olarak devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklara devam edilmekte, ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askerî istişareler sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu.

"Terör örgütü SDG’nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir"

Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam ettiğini belirten bakanlık şu açıklamalarda bulundu:

"13 Ağustos 2025 tarihinde "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Suriye Ordusunun kapasite geliştirme ihtiyacını karşılamak amacıyla, Suriye Ordusunun bir kısım birlikleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askerî eğitimler icra etmeye başlamıştır. Bununla birlikte, ‘Terör örgütü SDG’nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu’ ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir."