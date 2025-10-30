Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde şüpheli bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri zula olarak sakladığı Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi’ndeki adrese dün operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda K.U.(26) isimli söz konusu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 2 kilo 100 gram marihuana ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir cep telefon ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili yakalanan şüpheli K.U., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA