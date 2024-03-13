Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önemli. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte çocuklarımızın aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmelerini sağlamak için Altıeylül’de bir ilki gerçekleştirdik. Buz Pateni Eğlencesi ile doyasıya eğlenen ve ilk defa paten kayma şansı bulan çocuklarımız güzel zaman geçirdi. 12 Mart tarihinde son bulan Buz Pateni Eğlencesine bu zamana kadar 20 bin kişi katılım sağladı" dedi.

Özellikle çocukların güzel vakit geçirmelerini sağlamak açısından Balıkesir’de ilkleri gerçekleştiren Altıeylül Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor. Buz Paten eğlencesine 7’den 70’e herkes büyük rağbet gösterdi. Yaklaşık 20 bin kişinin katılım sağladığı etkinlikle çocuklar ilk defa buz

Buz pateni eğlencesi herkesin beğenisini topladı

Başkan Hasan Avcı, "Bu sene de çocuklarımıza farklı bir organizasyonla tanıştırdık. Çocuklarımızın ufkunu geliştirmek ve etkinliklerimizle buluşturmak için Buz Pateni Eğlencesi ile hem öğrencilerimizi hem de aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmelerini hedefledik. 19 Ocak tarihinde başlayıp 12 Mart Salı günü tamamlanan Buz Pateni Eğlencesine yaklaşık 20 bine yakın kişi katılım sağladı. Ücretsiz olarak sağlamış olduğumuz etkinliklere özellikle çocuklarımız büyük rağbet gösterdi. Sosyal ve Eser Belediyecilik anlayışıyla hareket etmiş olduğumuz Altıeylül’de özellikle kazandırmış olduğumuz eserlerin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek 7’den 70’e vatandaşımıza hizmet götürdük" dedi.