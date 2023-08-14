Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, hasta yakınlarının sayıları 20'yi bulan bir grup, hastaneyi basarak güvenlik görevlileriyle arbede yaşadı. Yaşanan kavgada 6 güvenlik personeli darp edildi.

Olay, saat 18.50 civarında gerçekleşti. Sağlık ekipleri tarafından getirilen 2 hasta, travma bölümünde tedavi altına alındı. Fakat hasta yakınları, yakınlarını ziyaret etmek isteyince ortaya sorunlar çıktı. Güvenlik görevlileri, hasta yakınlarının yoğunluk nedeniyle içeri girmesine izin vermedi. Bu durum, kısa sürede bir tartışmaya dönüştü.

Tartışma hızla büyüdü ve hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında fiziksel bir çatışma başladı. Hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı ve arbede yaşandı. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yaşanan olay sonucunda ise 6 güvenlik personeli darbedildi. Güvenlik görevlilerinin yaşadığı şiddet sonrasında, 4 hasta yakını gözaltına alındı. Olayın tüm yönleriyle incelenmesi için soruşturma başlatıldı.