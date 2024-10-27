SASKİ, kuraklığın mevcut kaynaklar üzerindekini etkisini azaltmak için şehre yeni kaynaklar kazandırıyor. Kaynaklardan elde edilen suyun kalitesini artırmak ve sağlıklı şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlamak için toplam maliyeti 20 milyon lira olan proje ile 15 adet su alma yapısı 3 ilçede aralıksız hizmet sunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), mevcut kaynaklar üzerinde bulunan su stresini azaltmak ve şehrin göz bebeği Sapanca Gölü’nün ömrünü uzatmak için alternatif kaynakları şehre kazandırmaya devam ediyor. 20 milyon liralık proje ile Akyazı, Karapürçek ve Hendek ilçelerinde yer alan 15 adet su alma yapısı baştan aşağı yenileniyor. 3 ilçenin farklı noktalarında yapımına başlanacak su alma yapıları ile kaliteli içme suyu abonelere en sağlıklı haliyle ulaştırılacak. Doğru su politikaları ile mevcut kaynakları korurken yeni kaynakları da Sakarya’ya kazandırdıklarını ifade eden SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, “Modern ve işlevini sorunsuz yerine getiren su alma yapıları ile 3 ilçemizin geneline kesintisiz içme suyu sağlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın da yakından takip ettiği su kaynaklarının korunması kapsamındaki çalışmalarımıza her geçen gün yenisini ekliyoruz. Gerek yer altı gerekse yüzeyde tespit ettiğimiz yeni su kaynaklarının en verimli haliyle uzun ömürlü kullanılmasını sağlıyoruz. 20 milyon liralık proje su kaynaklarının korunması için verdiğimiz mücadeleye önemli ölçüde katkı sağlayacak” dedi.