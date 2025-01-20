Sabah itibarıyla güncel rakamlara göre altının gram fiyatı, alışta 3087,89 TL, satışta ise 3125,01 TL seviyesinde bulunuyor.
Ons altın fiyatı, uluslararası piyasalarda 2711,20 dolar alış, 2820,47 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın ve ons altındaki yükselişe paralel olarak çeyrek altın ve diğer altın türlerinde de artış kaydedildi.
Altın Türlerinde Güncel Fiyatlar
- 22 Ayar Altın: Alış 2711,50 TL, satış 2972,41 TL
- 14 Ayar Altın: Alış 2523,49 TL, satış 1676,91 TL
- Çeyrek Altın: Alış 5059 TL, satış 5099 TL
- Çeyrek Eski: Alış 4965 TL, satış 5021 TL
- Yarım Altın: Alış 10117 TL, satış 10198 TL
- Tam Altın: Alış 20172 TL, satış 20312 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ