Sabah itibarıyla güncel rakamlara göre altının gram fiyatı, alışta 3087,89 TL, satışta ise 3125,01 TL seviyesinde bulunuyor.

Ons altın fiyatı, uluslararası piyasalarda 2711,20 dolar alış, 2820,47 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın ve ons altındaki yükselişe paralel olarak çeyrek altın ve diğer altın türlerinde de artış kaydedildi.

Altın Türlerinde Güncel Fiyatlar

22 Ayar Altın: Alış 2711,50 TL , satış 2972,41 TL

Alış , satış 14 Ayar Altın: Alış 2523,49 TL , satış 1676,91 TL

Alış , satış Çeyrek Altın: Alış 5059 TL , satış 5099 TL

Alış , satış Çeyrek Eski: Alış 4965 TL , satış 5021 TL

Alış , satış Yarım Altın: Alış 10117 TL , satış 10198 TL

Alış , satış Tam Altın: Alış 20172 TL, satış 20312 TL