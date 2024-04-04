2010 yılında Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor, bu hafta sonu oynanacak maçlardan sonra TFF 3. Lig’e düşebilir. Yeşil-beyazlı takım, puan kaybetmesi veya Serik Belediyespor’un kazanması halinde bu durumla karşı karşıya kalacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 34. hafta maçları, 7 Nisan Pazar günü oynanacak. Bu tarih ise Bursaspor tarihi için kötü günlerden biri olabilir. Ligde kalması zorlaşan yeşil-beyazlı takım, evinde 1461 Trabzon’u konuk edecek. Bursaspor bu maçta puan kaybetmesi halinde matematiksel olarak küme düşecek. Yeşil-beyazlılar, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda oynanacak olan müsabakayı kazanması durumunda dahi düşebilir. Serik Belediyespor, eğer evinde oynayacağı Kırşehir FSK mücadelesini kazanırsa, hiçbir skora bakılmadan Bursaspor, TFF 3. Lig’e düşmüş olacak. Bitime 5 hafta kala Bursaspor’un 20, ateş hattının hemen üstündeki Serik Belediyespor’un ise 34 puanı bulunuyor.

2010 yılında Süper Lig şampiyonu olarak Türk futbol tarihinde iz bırakan Bursaspor’un bu durumu futbolseverleri de üzüyor.