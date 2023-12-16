Küresel otel endüstrisinin önde gelen konuk edinme platformu SiteMinder, 2018’de dünyanın en iyi seyahat noktalarından otellere en yüksek toplam rezervasyon geliri getiren kanal listelerini açıkladı.

Liste, rezervasyon siteleri çeşitliliğinin artmasıyla beraber gelen rekabet ve bunun akabinde tüketici seçimindeki artışı da yansıtıyor.

Bu yıl listede ilk kez ortaya çıkan 20 rezervasyon kanalı örneği var. Bu nedenle, daha popüler markalar baskın olmaya devam ederken, daha geniş bir yelpazede ortaya çıkan oyuncular görüyoruz.

SiteMinder’a göre işte 2018’deki ilk 12 otel rezervasyon kanalı: