Genel olarak, daha değerli ve güçlü para birimleri, çoğunlukla “değersiz” para birimlerinin uzun vadede değer kaybetmesi nedeniyle daha güçlü olma eğilimindedir. Bununla birlikte, Japon yeni (JPY) gibi birkaç değerli para birimi, on yıllar önce meydana gelen enflasyon nedeniyle değerini eskiye göre büyük ölçüde kaybetti. Kağıt ve madeni farketmeksizin dünyanın en değerli ve güçlü para birimlerini sizler için bir araya getirdik, dilerseniz listemize geçelim (para birimlerinin değerlerini, ABD dolarına göre değerlendireceğiz. TL bazında değerlendirmek isterdik ancak durmadan gerçekleşen değişim bu listeyi yayınlandıktan birkaç gün sonra okuyan birisi için bile yanlış bilgiye neden olacaktır).

7. Euro: 1 EUR = 1.16 USD

ABD doları, 2020’deki koronavirüs krizi sırasında daya çok euro karşısında zayıfladı çünkü ABD, Avrupa ülkelerine göre virüsten daha fazla etkilenen bir ülke. Doların Euro’ya göre daha zayıf olması, ihracatı teşvik edebileceği için pek de kötü bir şey değil aslında. Euro bölgesi için para politikasını belirleyen Avrupa Merkez Bankası (ECB), ulusal hükümetlerden ve diğer merkez bankalarının çoğundan daha büyük bir bağımsızlığa sahiptir. Bu bağımsızlık, Euro’yu güçlü tutmaya yardımcı olur, aynı zamanda Avrupa’nın borç krizini rahatlıkla aşmasını sağlar.

6. Cayman Adaları Doları: 1 KYD = 1.20 USD

Cayman Adaları doları (KYD) 1970’lerde 1,20 USD olarak seyrediyordu. Bu durum, bir para birimini ABD dolarından daha değerli yapmak “kolay” gibi görünüyor olabilir, ancak göründüğünden daha zor. Yerel ekonomik koşullar zayıf olduğunda ve ABD faiz oranlarını yükselttiğinde, bunun gibi durumlarla karşılaşmak oldukça mümkündür. Ülkenin sahip olduğu vergi cenneti statüsü (size de bir yeri hatırlattı mı?), Cayman Adaları dolarının değerini artırıyor.

5. İngiliz Sterlini: 1 GBP = 1,27 USD

İngiltere Merkez Bankası yetkilileri, son birkaç on yılda ekonomik gelişimlere ayak uydurdu ve poundu ABD dolarının üzerinde tutmayı başardı. İngiliz sterlini (GBP) geleneksel olarak hep ABD dolarından daha değerliydi, ancak 20. yüzyılın büyük bölümünde ABD dolarının altında seyrediyordu. Bu gidişat 1980’lerde tersine döndü ve İngiliz sterlini ABD doları karşısındaki gücünü geri kazandı. Günümüzde de bu üstünlük sürüyor.

4. Ürdün Dinarı: 1 JOD = 1,41 USD

Cayman Adaları Doları gibi, Ürdün Dinarı (JOD)’da ABD dolarına göre daha yüksek bir değere sahip. Ürdün yetkilileri değerli bir para birimine sahip olmanın, ülkeye ABD’li yatırımcıları ülkeye çekmeye yarayacağını düşünerek kuru bu düzeyde sabitlemeyi amaçladı. Bununla birlikte Ürdün dinarı, bu sabit kuru sürdürmek için ABD dolarına göre değerini istikrarlı şekilde korumalıdır. Ürdün bunu 21. yüzyılın ilk yirmi yılında başarıyla gerçekleştirmeyi başardı.

3. Umman Riyali: 1 OMR = 2,60 USD

Umman, para birimini ABD dolarına sabit bir döviz kuru ile sabitleyen başka bir ülke. Umman riyali (OMR), Umman’ın tarihsel olarak sıkı para politikası ve finansal kısıtlamalar nedeniyle dolar karşısında değerini korumuştur. Ummanlı para politikacıları, ülkeyi Orta Doğu’daki savaş ve çatışmaya karşı korumak için para arzını olabildiğince kısıtladılar. Ayrıca Umman’daki kredi uygulamaları, riskten kaçınan şirketleri ve ticari girişimleri destekleme eğilimindedir.

2. Bahreyn Dinarı: 1 BHD = 2,66 USD

Bahreyn dinarı (BHD), Umman Riyaline göre daha yüksek bir değerle ABD dolarına göre sabitlenen para birimlerinden birisi. Bahreyn dinarının yıllık ortalaması, düşük petrol fiyatlarının Bahreyn ekonomisi üzerindeki önemli etkisine rağmen, 2011’den bu yana cari döviz kuruna yakın kaldı. Bu süreçte Bahreyn’in enflasyon oranı da mütevazı ve nispeten istikrarlıydı.

1. Kuveyt Dinarı: 1 KWD = 3,26 USD

Kuveyt dinarı (KWD) 2020 itibariyle (devlet destekli) en değerli para birimiydi (Altın ve Bitcoin gibi hükümetler tarafından desteklenmeyen bazı para birimlerini saymazsak). Yüksek miktardaki petrol üretimi, Kuveyt’in zenginliğini artıran ve Kuveyt dinarının değerini destekleyen yegane etmen oldu. Yıllar geçtikçe Kuveyt yüksek miktarda bağımsız servet fonu oluşturdu ve bu fonun yönetimini, oluşturdukları yatırım otoritesine bıraktı. Yatırım otoritesinin başarısı, ülkenin refahını ciddi ölçüde artırdı ve istikrarlı bir ekonomi ortaya çıkardı.