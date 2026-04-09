Bugün yapılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçimi üç oturumda yapıldı. İlk iki oturumda 3’te 2’i çoğunluk arandığından başkan seçimi üçüncü tura kaldı. Üçüncü oturumda 61 oy alan Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesinin yeni başkan vekili seçildi.

Seçimin ardından kürsüye çıkan Şahin Biba, “Şehrimiz, hemşehrilerimiz ve meclisimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu süreçte şahsıma gösterilen güven, destek ve teveccüh için başta Cumhur İttifakı üyelerimiz olmak üzere destek veren tüm meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasi milletimizin temsil vasıtasıdır. Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri de bu temsilin şehirler özelindeki en önemli temsil makamıdır. Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Bursalıların temsilcisidir. İşte bugün meclisimizin aldığı bu karar da milletimin iradesinin tecellisidir. Millet iradesine saygı, sandıkla oluşan meclis çoğunluğuna da saygı duymayı gerektirir. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üye dağılımı bellidir. Çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Bursa'nın iradesi sadece bir söylemden değil, meclisteki temsil dağılımından da okunur. Gelecek nesillere taşımakla yükümlü olduğumuz büyük bir değerdir. Bu sebeple bugün burada kurulacak her cümle, alınacak her karar ve atılacak her adım yalnızca bugünü değil, yarını da inşa edecektir. Değerli arkadaşlarım, hepimiz biliyoruz ki makamlar gelip geçicidir. Asıl olan bulunduğumuz görevlerde şehrimize ne kattığımız, insanımıza nasıl dokunduğumuz ve ardımızda nasıl bir hizmet izi bıraktığımızdır. Bizim anlayışımızda görev unvan değil, sorumluluktur. Yetki ayrıcalık değil, millete hizmet vesilesidir. İşte bu bilinçle hiçbir bahaneye sığınmadan, hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan tüm enerjimizi ve gayretimizi Bursa'ya hizmete ayıracağız. Çünkü bizim siyaset anlayışımızın merkezinde mazeret değil, hizmet, polemik değil, eser üretmek vardır. Bizim tek gündemimiz Bursa olacaktır. Tek önceliğimiz Bursa'nın hemşerilerimizin huzuru, refahı ve memnuniyeti olacaktır. Gerçek belediyecilik anlayışıyla 17 ilçemizin tamamında hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir kesimi dışarıda bırakmadan hizmetlerimizin kesintisiz şekilde sürmesi için hep birlikte çalışacağız. Nerede bir ihtiyaç varsa orada olacağız. Nerede çözüm bekleyen bir mesele varsa ona eğileceğiz. Nerede bir gönül varsa ona dokunmanın gayreti içinde olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

