İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyeti, Ora Arena’da görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Törenin eğlence kısmında ise Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, öğrencilerle horon oynadı.

TGRT Haber Spikeri Mehmet Ali Ayanoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı törene, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, Rektör Yardımcıları, dekanlar, akademisyenler, sektör temsilcileri, basın mensupları, öğrenciler ve onların değerli aileleri katıldı.

Mezun adaylarının yerlerini almasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni başladı.

Konsey Başkanı Erdoğdu: Bilimin ve adaletin rehberliğinde ilerleyelim

Öğrenci Konseyi Başkanı ve Eczacılık Fakültesi öğrencisi Aynur Lena Erdoğdu konuşmasında “Uzun ve öğretici bir yolculuğun sonunda bir araya gelmiş bulunuyoruz. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden mezun olmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Sadece dersleri başarıyla tamamlamanın değil, aynı zamanda zorlukların üstesinden gelmenin, dostlukların güçlenmesinin ve kişisel gelişimin zaferini kutlamak için buradayız. Hepimiz, bu yolda karşılaştığımız engelleri aştık, yeniliklere cesurca adım attık ve şimdi, yeni birer başlangıç için hazırız. Üniversite hayatı, sadece akademik bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda bize yaşam için gerekli olan değerli becerileri de kazandırır. Burada edindiğimiz bilgi ve deneyimler, bizi ileriye taşıyacak olan temel taşlardır. Bugün burada, Atatürk’ün ‘Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.’ Sözünü hatırlıyorum. O, gençliğe olan inancını ve geleceği şekillendirme gücümüzü vurgulamıştı. Bizler de bugün, bu güçlü mirası devralarak ileriye doğru adım atıyoruz. Hayallerimizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyelim, bilimin ve adaletin rehberliğinde ilerleyelim” dedi.

Prof. Dr. Hacısalihoğlu: 25 bin mezunumuza ulaşmış durumdayız

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu şunları söyledi:

"2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Törenindeyiz. Bu yıl 2507 yeni mezunumuzla ailemiz büyüyor. 25 bin mezunumuza ulaşmış durumdayız. Mevcut öğrencilerimizle Yeni Yüzyıl ailemiz 50 bin rakamına ulaştı, daha da büyüyeceğiz inşallah."

Prof. Dr. Hacısalihoğlu, törende duygusal anlar yaşandığını belirterek "Bugün son derece sevincin, heyecanın, gururun el ele verdiği, birlikte olduğu gurur günündeyiz" dedi. Ailelerin desteğine vurgu yapan Hacısalihoğlu, "Sevgili anneler, babalar, sevgili aileler. Sizler çocuklarınızın bugünü görebilmeleri için bu mutluluğu size tattırabilmeleri için her türlü fedakârlığı, desteği karşılıksız onlara sundunuz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin başarısına dikkat çeken Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Onları bize emanet ettiniz. Onlar bizim emanetimiz. Bu emaneti, bu değerli kıymetlilerimizi en iyi yetişebilmeleri, mesleklerinin en yetkinleri olabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini sonuna kadar yerine getirmenin çabasında olduk" dedi. Akademisyenlerin çabalarını da unutmayan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Kıymetli hocalarım, yetkinliklerini, birikimlerini onlara yol göstericiliğini ve mesleklerinde en iyi olmaları için büyük fedakârlık içinde uğraş verdiler. Onlara da sizin huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Yeni mezunlara seslenen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Sevgili yeni mezunlarımız, sizler bizim kıymetlimizsiniz. Yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Bu yolculukta sizlerden çok şey bekleyenler olacak ama sizler de o sorumluluğun bilincinde olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Sizler bağımsızlığımızın neferlerisiniz

Prof. Dr. Hacısalihoğlu mezunların ülkenin bağımsızlığının savunucusu olduğunun altını çizerek "Sizler başarının, milletinizin toprağının taşının, kurdunun kuşunun yılmaz savunucusu, bağımsızlığımızın neferisiniz. Sizler ki zalimlere karşı mazlumların yoldaşısınız. Sizler ki Alparslan’ın, Fatih’in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve bütün şehitlerimizin size emanet ettiği bu cennet vatanın yılmaz savunucususunuz ve ona hiçbir şer gücün en ufak bir leke sürmesine izin vermeyecek olan bu ülkenin yeni yüzyılın önderleri, akıncılarısınız" dedi.

Törende bölüm ve program birincilerine plaketleri, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu tarafından takdim edildi.

Törenin devamında fakülte ve yüksekokul öğrencileri, akademisyenlerinin elinden diplomalarını aldı. Yemin merasimleriyle birlikte öğrenciler, mezuniyetlerini kutlamak üzere büyük bir coşkuyla keplerini havaya fırlattılar. Törenin eğlence kısmında ise Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, öğrencilerle horon tepti.