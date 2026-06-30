Proje kapsamında öğrenciler, kitap okuma zevkini geliştirirken dijital araçlarla yaratıcı içerikler üretiyor.
Farklı ülkelerden akranlarıyla iş birliği yapan öğrenciler; öykü analizi, resim, kolaj ve dijital materyal hazırlama gibi alanlarda kendilerini geliştiriyor.
Kültürlerarası etkileşimi merkeze alan bu çalışma, öğrencilerin sosyal becerilerini güçlendirirken kolektif bir nihai ürün ortaya koymalarını hedefliyor. İshakpaşa İlkokulu, bu anlamlı projeyle sınırları aşan bir eğitim modeli sunuyor.
Kaynak: BÜLTEN