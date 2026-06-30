​Proje kapsamında öğrenciler, kitap okuma zevkini geliştirirken dijital araçlarla yaratıcı içerikler üretiyor.

Farklı ülkelerden akranlarıyla iş birliği yapan öğrenciler; öykü analizi, resim, kolaj ve dijital materyal hazırlama gibi alanlarda kendilerini geliştiriyor.



​Kültürlerarası etkileşimi merkeze alan bu çalışma, öğrencilerin sosyal becerilerini güçlendirirken kolektif bir nihai ürün ortaya koymalarını hedefliyor. İshakpaşa İlkokulu, bu anlamlı projeyle sınırları aşan bir eğitim modeli sunuyor.