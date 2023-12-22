Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Kalite Birliği Derneği işbirliğinde 2023 yılı Kalite Zirvesi gerçekleştirildi. BUÜ eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un Bursa Kalite Ödülü’ne layık görüldüğü törende Macellan firması sahibi Göktürk Yetim’e de Türkiye Kalite Ödülü verildi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 2023 yılı Kalite Zirvesi’ne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Kalite Birliği Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok, Kalite Birliği Derneği Başkanı Mustafa Karaman, Butal Müdürü Sedat Aktaş, akademik ve idari personel, dernek üyeleri ile BUÜ Kalite Topluluğu yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Yılmaz: Ahmet Saim Hocamız Ödülü Sonuna Kadar Hak Etmiştir

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kalitenin kavram olarak Türkiye’de yaklaşık 25-30 yıldır konuşulmaya başlandığına işaret etti. Kamu ve özel sektörün öncülüğünde yürütülen kalite çalışmalarının zamanla kişisel anlamda da benimsendiğini söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Kalite kavramının kendisini gündelik konuşmalarımızda hep olumlu anlamda kullanıyoruz. Ancak kurumsal yapıların niteliğini değerlendirirken, kalite kelimesini topyekûn iyileştirme yönünde ele alıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren kalite konusunda çeşitli girişimlerimiz oldu. Ancak bu anlamda üniversitemizin kalite çalışmalarını merkezine alması, önceki Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz hocamız döneminde olmuştur. Kalite Koordinatörlüğümüz, son yıllarda üniversitemiz için son derece kıymetli gelişimlere vesile olmuştur. Önceki yıl da öğrencilerimiz tarafından Kalite Topluluğu kuruldu. Araştırma üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Bu üniversiteler arasında daha üst sıralara gelmek istiyoruz. En önemli başlıklarımızdan birisi de kalitedir. Yapılan çalışmalar, projeler ve etkinlikler sayesinde ciddi bir ivmelenme yakaladık. Bu anlamda Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bizlere değerli katkılarda bulunmuştur. Aldığı ödülü de son derece hak ettiğini düşünüyoruz. Programa emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ödül alan kıymetli insanları da tebrik ediyoruz” dedi.

Kalite Birliği Derneği gönüllülük esasıyla çalışmalarını sürdürüyor

Kalite Birliği Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok ise konuşmasında kuruluş aşamasından itibaren yürüttükleri çalışmalara dair bilgiler paylaştı. Dernek olarak hiçbir projeyi para karşılığında yapmadıklarının altını çizen Prof. Dr. Erkan Işığıçok; “Türkiye’nin her yerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle adeta bir kalite ordusu oluşturduk. Bu eğitimlerimiz tamamen ücretsizdir. Para karşılığında asla bir projede yer almadık, almayacağız. Üniversite öğrencilerine verilecek eğitimlerden para kazanılmasına karşıyız. Eğitim karşılığında illa bir ücret ödemek isteyen olursa, o paranın üniversiteye bağışlanmasını veya öğrencilere burs olarak verilmesini söylüyoruz ve o bağışı yapan firmalara da ücretsiz danışmanlık desteği veriyoruz. Bugüne kadar eğitimlerimiz karşılığında maddi katkı yerine Türk bayrağı talep ettik. Ziyaretlerimizde, etkinliklerimizde veya çalışmalarımızda bu bayrakları dağıttık. Bugüne kadar Milli Ses Ver projesi kapsamında 100 bin bayrak dağıtmışız. Bir diğer projemiz ise Bursa’nın adının Kalite Şehri Bursa olarak değiştirilmesi konusunda yürüttüğümüz çalışmalardır. Kalitenin doğduğu bu şehrin adının Kalite Şehri Bursa olarak anılması en büyük hayallerimizden birisidir. Bugün düzenlediğimiz zirvede ise Türkiye ve Bursa’da kalite konusunda değerli çalışmalara imza atan kişilere ödüllerini takdim edeceğiz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz: Başarı hepimizin

Açılış konuşmalarının ardından ödül takdimlerine geçildi. Rektörlüğü döneminde kalite konusunda yaptığı girişimler nedeniyle BUÜ eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2023 Bursa Kalite Ödülü’ne layık görüldü. Sahneye gelen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz konuşmasında kalite konusunun maddi ve manevi anlamda ele alınması gerektiğini vurguladı. BUÜ’de ekip olarak son derece değerli projelere imza attıklarını aktaran Kılavuz; “Hep birlikte kalite konusunda kalıcı adımlar attık ve sonuçlarını aldık. Üniversitemiz topyekun bir başarı yakaladı. Bu işin maddi yönüdür. Manevi anlamda ise bizlere en güzel rehber olan Peygamber Efendimiz’in, iki günü eşit olan zarardadır sözünü hayat düsturumuz yaparak daha çok çalışmaya gayret ettik. Bugün aldığımız ödül, bizi iki anlamda da gururlandırmış ve mutlu etmiştir. Ödülü tüm ekip arkadaşlarım adına alıyoruz. Bizlere bu ödülü layık gören herkese de teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Daha iyisi için çalışmaya devam

2023 Türkiye Kalite Ödülü ise Macellan firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Göktürk Yetim’e verildi. Yurt içi ve yurt dışında yaptığı yatırımlar ile büyük bir başarı yakalayan genç iş insanı ödülünü Kalite Birliği Derneği Yönetim Kurulu ve Kalite Topluluğu öğrencilerinin elinden aldı. Ödül töreninde annesinin de bulunduğunu söyleyen Göktürk Yetim; “Dünyanın ve Türkiye’nin pek çok yerinde programlara katılıyorum. Ancak ailemin de bulunduğu etkinliklerde ayrıca heyecanlanıyorum. Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum. Layık olmak için daha çok çalışmaya devam edeceğimin sözünü veriyorum” şeklinde konuştu.

Emekli TSE personeline de teşekkür plaketlerinin takdim edildiği tören, Göktürk Yetim’in sunduğu Girişimcilik ve İnovasyon Konferansı’nın ardından sona erdi.