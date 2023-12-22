Yalova’nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın çarptığı 60 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Poyraz Caddesi’nde seyreden E.P. yönetimindeki 77 ACT 445 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki yaya Bahriye İmamoğlu’na çarptı. Araç ardından seyir halindeki başka bir otomobile daha vurdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yol kenarında bulunan bir dükkanın duvarına çarparak ancak durabildi.

Olay sonrasında ağır yaralanan Bahriye İmamoğlu, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.