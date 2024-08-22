2024-2025 eğitim öğretim yılına iki hafta kala, okul kıyafetleri konusunda yaşanan fiyat artışları velilerin cebini yakmaya devam ediyor. Devlet ve özel okullardaki forma fiyatlarındaki büyük farklar, ailelerin bütçelerini zorluyor. Özellikle geçen yıl yaşanan yüzde 60'lık artış, bu yıl da etkisini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Devlet okullarında öğrenciler için gereken okul kıyafetleri, geçen yıla göre büyük bir zam gördü. Ortalama olarak, devlet okulları için bir öğrencinin kıyafet maliyeti 2 bin TL'yi buldu. Etek, hırka ve iki uzun kollu tişörtten oluşan temel okul takımı 1000 TL iken, eşofman takımıyla birlikte fiyat 1950 TL'ye çıkıyor. Satıcılar, artan maliyetlerin ve enflasyonun bu zamlara neden olduğunu belirtiyor.

ÖZEL OKULLARDA FİYATLAR 2-3 KATINA ÇIKIYOR

Özel okullarda ise durum daha da iç açıcı değil. Özel okullardaki okul kıyafetleri, devlet okullarındaki maliyetlerin 2-3 katına çıkabiliyor. Bu durum, özel okullardaki ailelerin çocuklarının eğitim giderleri yanında ekstra bir mali yükle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bazı aileler özel okul kıyafetleri için yıllık 6 bin TL'yi bulan masraflar yaptıklarını belirtiyor.

ARTAN MALİYETLERİN ARKASINDA YATIRIM VE ENFLASYON ETKİSİ

Mağaza sahipleri, kıyafet fiyatlarındaki artışı enflasyon ve hammadde maliyetlerindeki yükselmelere bağlıyor. İthal kumaşlarda yaşanan yüzde 100'lük artış, üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Mağaza sahipleri ise, "Enflasyon zaten ortada. Kumaş ve nakliye maliyetlerinden personel ve kira giderlerine kadar her şey fiyatları artırıyor. Bu sene pazarlık yapacak alan kalmadı, kredi kartı yoğunluğu dikkat çekiyor." ifadelerine yer veriyor.

VELİLERDEN TEPKİLER GELİYOR

Veliler, okul kıyafetleri fiyatlarının artışından şikayetçi. Çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlandıklarını ifade eden aileler, bazı durumlarda eskiye göre iki katı kadar yüksek maliyetler ödemek zorunda kalıyor. Bir vatandaşımız ise, “Bu yıl oğlum liseye başladı ve okul kıyafetleri için 6 bin lira masraf yaptık. Fiyatlar gerçekten çok yüksek ve aile bütçemizi zorluyor.” diyor.

KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ NE DİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliklerle okul kıyafetleri konusunda bazı serbestlikler getirildi. Artık öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanmayacak. Ancak, belirli kıyafet standartları ve sınırlamaları hala geçerli olacak. Yönetmelik, öğrencilerin belirli koşullarda kılık kıyafet serbestliği elde etmelerini sağlıyor, ancak bu durum da kıyafet maliyetlerini etkilemeye devam ediyor.