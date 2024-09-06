Üniversiteyi kazanamayan öğrenciler için ek tercih süreci başladı. 202 bin 257 kontenjanın olduğu ve 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak olan ek tercih süreciyle ilgili İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım Ofisi Direktörü Gonca Kırpıkoğlu üniversite adaylarına önemli uyarılarda bulundu.

Üniversite kayıtlarının sona ermesi ile birlikte boş kalan kontenjanlar belirlendi. İlk tercihlerde üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin merakla beklediği ek tercihler 6 - 11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ikinci bir şans olan 2024 ek tercihler sürecinde üniversite adaylarının özellikle ÖSYM tarafından yayınlanan “Ek Tercih Kılavuzu”nu dikkate alması gerekiyor. Ek tercih süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım Ofisi Direktörü Gonca Kırpıkoğlu, öğrencilerin başarı sıralamasından ziyade taban puana dikkat etmesi konusunda uyardı.

160 binin üzerinde öğrenci üniversiteyi kazandığı halde kayıt yapmadı

İlk tercihlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gonca Kırpıkoğlu, 160 binin üzerinde öğrencinin üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmadığını ifade ederek öğrencilerin üniversite tercihlerinde istediği bölüm ya da programı yazması gerektiğinin altını çizdi.

Kırpıkoğlu; “Birinci yerleştirme sonuçlarına göre, üniversitelerde kalan 28 bin 944 olan boş kontenjanın, ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla 202 bin 257’ye çıktığı görülmüştür.10 bin 494’ü Şehit Gazi Yakını, 34 yaş üstü kadın ve depremzede kontenjanlarında yer almaktadır. 160 binin üzerinde öğrencinin, üniversitelere yerleştiği halde, kayıt yaptırmadığı anlaşılmaktadır” şeklinde konuştu.

Tercih yapmayan veya yerleşemeyen öğrenciler ek tercihlerden yararlanabilir

2024 ek tercihler imkanından yararlanabilecek öğrencilerle ilgili bilgiler veren Gonca Kırpıkoğlu ilk tercihte bulunmayan öğrencilerin, ek tercih imkanından yararlanabileceğini ifade etti.

Kırpıkoğlu; “Ek tercih üniversitelerin bölüm, programlarında boş kalan kontenjanları doldurmayı amaçladığı için; her üniversite ve bölüm ek tercih kılavuzunda yer almayabilir. Kılavuzda, kontenjanı ilk tercihte dolmayan ya da kazanan kişilerin kayıt olmaması üzerine boş kalan bölümler yer almaktadır. Birinci yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen ya da ilk tercihte bulunmayan adaylar, ek tercih hakkından yararlanabilir. İlk tercihte üniversiteyi kazandığı halde, çeşitli sebeplerle kayıt olmayan öğrenciler ise ek tercih yapamayacaktır “ ifadelerini kullandı.

Ek tercihlerde başarı sırası şartı var mı

Üniversite adaylarının ek tercihlerde dikkat etmesi gereken konularla ilgili önemli uyarılarda bulunan Gonca Kırıpıkoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ek tercih sıfırdan bir tercih işlemi değildir. Bölümlerin özel koşulları devam etmektedir. Başarı sıralaması şartı olan bölümlerin ek kontenjan tercih işlemlerinde yine aynı başarı şartı vardır. Örneğin; ek kontenjanda tıp fakültesi isteyen adayın 50 binde, mühendislik tercih etmek isteyen adayın ilk 300 binde olması gerekmektedir. İlk yerleştirmede kontenjanı dolmadığı için puanı oluşmamış ve sıralama şartı olmayan bölümleri, puanı hesaplanan tüm adaylar seçebilmektedir. Ancak bölümde sıralama şartı varsa, puanı oluşmasa bile sadece o barajı geçen adaylar bu bölümleri tercih edebilirler.”

Taban puana dikkat edilmeli

İlk yerleştirmede başarı sırası dikkate alınırken, ek tercihte puana dikkat etmek gereklidir. İlk yerleştirmede kontenjanı dolduğu için taban puanı oluşan bölümleri, ilgili puan türünde, eşit veya daha yüksek puana sahip olan adaylar tercih yapabilecektir. Sistem ilk tercihte olduğu gibi önceliği yüksek puana sahip olan adaya verecektir. Örneğin; tercih edeceğiniz bölüm 320 taban puanla kapatmışsa, 320 puanın üzerinde olan aday tercih yapabilir.

Ek tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktalar

-Adayların ek tercihte şanslarını arttırmak için puan aralığını geniş tutarak liste oluşturması faydalı olacaktır.

-Düşük puana sahip öğrencilerin, kontenjanı fazla olan bölümlere yönelerek mümkün olduğunca fazla sayıda tercihte bulunmaları yerleşme şansını artıracaktır.

-Ek kontenjan ile yerleşecek adayların kayıt yaptırmadığı takdirde önümüzdeki yıl OBP (Öğrenci Başarı Puanı) kaybı olacağından tercih listelerinde kararlı oldukları bölümlere yer verilmelidir.

-Yerleşme ihtimalinin artacağı düşünülerek ilgi duymadıkları hiçbir bölüm tercih edilmemelidir.

-Hayatlarının önemli bir bölümünü geçirecekleri mesleğe ve kimliğini taşıyacakları üniversiteye karar aşamasında, üniversitelerin kariyer imkanlarına odaklanmalarını, mümkünse yerinde ziyaret etmelerini ve tercih aşamasında mutlaka uzman desteğine başvurmalarını öneriyorum.