İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 2025 yılı tarımsal destekleme modelinde yapılan önemli değişiklikleri açıkladı. Basın mensuplarına seslenen Çelik, yeni sistemin çiftçiler için kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlendiğini ve birçok konuda yeni adımlar atıldığını belirtti.

Destekleme Modeli Üçe Ayrıldı

Sezai Çelik, tarımsal desteklerin üç ana kategoriye ayrıldığını açıkladı: Temel Destek, Planlı Üretim Desteği ve Üretimi Geliştirme Desteği. İnegöl'deki ürünlerin, Bursa'nın diğer ilçelerine göre farklılık göstermekle birlikte, destekleme modelinin genel olarak havza bazlı olduğunu belirtti. Buna rağmen İnegöl için en çok desteklenen ürünlerin arpa, buğday, fasulye, kanola, mısır, nohut, patates, soğan ve kuru yem bitkileri olduğunu vurguladı.

Temel Destek ve Örnekler

Çelik, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı her çiftçinin temel destekten yararlanabileceğini belirtti. Ayrıca, geçen yıllara oranla destek miktarlarında artış olduğunu söyledi. Örneğin, geçen yıl mazot ve buğday desteği toplamda 185 TL iken, 2024 yılında sertifikalı tohum desteği ile bu rakam 290 TL'ye yükseldi. 2025 yılında ise temel destek olarak çiftçilere dekar başına 307 TL verileceğini açıkladı.

Sertifikalı Tohum ve Su İktisadı Desteği

Sezai Çelik, sertifikalı tohum desteği hakkında da bilgilendirme yaptı. Çiftçiler sertifikalı tohum kullanarak ekim yaptıklarında toplamda dekar başına 807 TL'ye kadar destek alabileceklerini ifade etti. Su kullanımına ilişkin de bir destek olduğunu belirterek, bu desteğin de dahil edilmesiyle toplam desteğin dekar başına 1049 TL'ye kadar çıkabileceğini vurguladı.

Planlı Üretim ve Muvabiye Uygulaması

Yeni modelde "Planlı Üretim Desteği" adı altında, belirli ürünleri eken çiftçilerin bu destekten yararlanabileceğini ifade eden Çelik, özellikle İnegöl'de müsaade edilen ürünleri eken çiftçilerin bu destekten faydalanabileceğini belirtti. Ayrıca, "muvabiye" adını verdiği uygulamayı açıklayan Çelik, aynı ürünü üst üste ekmenin destekten yararlanmayı engelleyeceğini söyledi. Bu kapsamda, her yıl farklı ürün ekerek desteklemelere hak kazanılabileceğini belirtti.

"ÇKS'yi Unutmayın"

Sezai Çelik, tüm çiftçilere ÇKS başvurularını aksatmamaları konusunda uyarıda bulundu. Kayıtlarını yenilemeyen çiftçilerin desteklerden mahrum kalacaklarını vurgulayan Çelik, çiftçilerin Ziraat Odası'na uğrayarak gerekli işlemleri yapmalarını tavsiye etti.

Çelik, basın mensuplarına teşekkür ederek, çiftçilerin doğru bilgilendirilmesi için sosyal medya hesaplarından da paylaşımlar yaptığını belirtti. Çiftçilerin, yapılan değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesi adına bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.