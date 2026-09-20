İlk 11'ler

Kafkasspor: Mustafa Güngör, Poyraz Gelen, Kerem Paykoç, Ertuğrul Şenlikoğlu, Fatih Murat Türk, Hasan Bekil, Ahmet Sun, Mansur Aykut Demirci, Onur Toroman, Serdar Güncü, Batuhan Doğrukıran

68 Aksarayspor : Hüseyin Altıntaş, Fatih Özkan, Ahmet Malatyalı, Hümeyir Albayrak, Ercan Yazıcı, Bahattin Karahan, Efe Niyazi Kurtulmuş, İsmail Zehir, Özkan Yıldırım, Oltan Karakullukçu, Emirhan Aslan

819405805 1898779981521530 1535973714745429720 NMaçtan önemli dakikalar

5. dakikada Mansur Aykut Demirci’nin golüyle Kafkasspor, Aksaray deplasmanında 1-0 öne geçti.

88. dakikada Bahattin Karahan’ın golüyle Aksaray eşitliği sağladı ve skor 1-1 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi