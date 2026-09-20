İlk 11'ler
Kafkasspor: Mustafa Güngör, Poyraz Gelen, Kerem Paykoç, Ertuğrul Şenlikoğlu, Fatih Murat Türk, Hasan Bekil, Ahmet Sun, Mansur Aykut Demirci, Onur Toroman, Serdar Güncü, Batuhan Doğrukıran
68 Aksarayspor : Hüseyin Altıntaş, Fatih Özkan, Ahmet Malatyalı, Hümeyir Albayrak, Ercan Yazıcı, Bahattin Karahan, Efe Niyazi Kurtulmuş, İsmail Zehir, Özkan Yıldırım, Oltan Karakullukçu, Emirhan Aslan
Maçtan önemli dakikalar
5. dakikada Mansur Aykut Demirci’nin golüyle Kafkasspor, Aksaray deplasmanında 1-0 öne geçti.
88. dakikada Bahattin Karahan’ın golüyle Aksaray eşitliği sağladı ve skor 1-1 oldu.
Kaynak: Haber Merkezi