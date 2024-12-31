Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi için geri sayım sona erdi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 23.15'te belli oldu. Büyük ikramiye haricinde amorti ve teselli ikramiyesi alan numaralar da açıklandı. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri ve çeyrek, yarım ya da tam bilete mi çıktığı da netlik kazandı. İşte, 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde kazanan rakamlar ve sıralı sonuçlad tam liste...

Büyük ikramiye Milli Piyango Online'dan alınan 3 çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 1-0-5-2-4-4-8 olarak açıklandı.

4 BİN TL KAZANAN RAKAMLAR

0120,0362,0966,1120,1141,1210,1424,1445,1452,1955

2065,2181,2561,2611,3189,3876,3911,4114,4309,4471

4656,5129,5240,5592,5682,5841,6442,6476,7007,7109

7143,7284,7309,7538,7597,8336,8431,8667,9514,9551