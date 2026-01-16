11–13 Ocak tarihleri arasında yapılan ankete göre birinci parti ile ikinci parti arasındaki fark 1,7 puan. İki partinin toplam oy oranı 62,7 seviyesinde. Ankete göre, seçmen tercihlerinde AK Parti ve CHP arasındaki rekabet başa baş devam ederken, AK Parti az bir farkla liderliğini koruyor. Diğer partiler ise yüzde 37 civarında oyu paylaşıyorlar. İşte ORC Araştırma'nın 2026 anketinden rakamlara yansıyanlar...

'BU PAZAR SEÇİM OLSA' ANKETİ

ORC Araştırma, 11-13 Ocak 2026 tarihleri arasında 2.150 kişiyle yaptığı ankette “Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu.

Oyların partileri göre dağılımı şöyle şekillendi:

AK PARTİ %32,2

CHP %30,5

MHP %8,1

DEM %8,0

İYİ %5,8

ZP %3,7

BBP %2,8

YRP %2,6

YMP %2,1

SP %1,7

DİĞER %2,5