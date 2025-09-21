Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 20’inci Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 500 pehlivanın mücadelesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri’nin bu yıl 20’incisi yapıldı. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın yanı sıra Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ankara, Antalya, İstanbul, Balıkesir ve Kocaeli gibi şehirlerden gelen toplam 500 pehlivan, Bahçelievler Kocasinan Er Meydanı’nda boy gösterdi. Kispet giyen pehlivanların, finale yükselme mücadelesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa gelen Başkan Bahadır, davul zurna eşliğinde alanı gezerek katılımcıları ve seyircileri selamladı. Ardından Türk bayrağı açan pehlivanlar Başkan Bahadır eşliğinde kortej gerçekleştirdi. Katılan pehlivanlardan 26’sı başpehlivan kategorisinde yer aldı. Kıyasıya geçen mücadeleler, geleneksel Türk sporunun ruhunu yaşatırken seyircilerden de büyük alkış aldı. Yarışma sonunda dereceye giren pehlivanlara alkışlar eşliğinde kürsüye çıktı.

"Katılan tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır "Tarihi güreşimizi unutmayacağız. Çünkü güreş peygamber sanatıdır. Müslüman fiziken, maddi ve manevi de güçlü olacak. Yağlı güreş en zor sporlardan biridir. Katılan tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bahçelievler’de yaklaşık 15 genç ve çocuğumuz bu yaz 30 branşta spor okullarından faydalandı. Bir gencin yetişirken eğitim, spor, sanat ve vicdan fikriyle büyümesi lazım. Sanki dünya kupası gibi insanların çadırlarda bile canlı canlı bombalandığını görüyoruz. Allah Gazze ve Filistin başta olmak üzere tüm dünyadaki insanların yardımcısı olsun. Biz Gazze’yi unutmayacağız, Gazze içimizde bir yara. Katil Netenyahu Cumhurbaşkanı’mıza laf ediyor. Daha 70 yıllık ülkesiniz. Biz ise 1071’den beri bir ülkeyiz. Programa gelen herkese teşekkür ediyorum." Dedi.

"Geleneksel spora destek verdiği için teşekkür ediyorum"

2009-2010 yılları tarihi Kırkpınar Türkiye Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil " Meslek hayatımın 31’inci yılında güreşiyorum. 20 yıldır da başpehlivan olarak güreşiyorum. Yıllardır Bahçelievler Kocasinan güreşlerine katılmaktayım. Buradaki organizasyon için başta Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Spora, sporcuya ve başta yağlı güreş olmak üzere geleneksel spora destek verdiği için teşekkür ediyorum. Çok güzel karşılandık. Çok kaliteli antrenör ve yöneticileri var. Yağlı güreşler inşallah uzun yıllar devam eder ve bizde yaşatırız" şeklinde konuştu.

Şampiyon Recep Kara oldu

Müsabakalarda finale yükselen Recep Kara, rakibini mağlup ederek şampiyon oldu. İsmail Koç’un ikinci olduğu finalin ardından, şampiyonluk ve altın kemerini kupasını Recep Kara’ya Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır takdim etti.