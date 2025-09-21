İzmir'de Bornova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ilçenin dört bir yanında etkinlikler düzenledi. Miniklere iklim değişikliği ve atık yönetimi eğitimi verilirken, Büyükpark’ta spor, Küçükpark’ta ritim gösterileri ve Kent Bostanları için Yeşilova Höyüğü gezisi gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocuklardan kadınlara kadar farklı kesimlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bu kapsamda Atık Getirme Merkezi’nde, Bornova Belediyesi’nin Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nden yararlanan miniklere İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi konusunda eğitim verildi. Annelerinin de katıldığı etkinlikte çocuklar geleneksel sokak oyunlarıyla doyasıya eğlendi.

BÜYÜKPARK VE KÜÇÜKPARK’TA SPOR VE RİTİM

Hafta etkinliklerinin bir diğer durağı Büyükpark oldu. Kadınlar için uzman antrenörler eşliğinde aerobik, step ve fitness çalışmaları yapıldı, ayrıca kilo ve yağ ölçümleri gerçekleştirildi. Küçükpark’ta ise Bornova Belediyesi Kadın Ritm Grubu sahne aldı. Renkli görüntülere sahne olan gösteri vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Etkinlikler kapsamında Kent Bostanları’ndan yararlanan kadınlar için de özel bir program hazırlandı. Katılımcılar Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’ni gezerek bölgenin tarihi hakkında bilgi aldı. Programın sonunda hazırlanan kompost gübreler Pınarbaşı Kent Bostanı’nda toprakla buluşturuldu.

BAŞKAN EŞKİ: “HEM SAĞLIĞIMIZI HEM GELECEĞİMİZİ KORUYORUZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin önemine değinerek şunları söyledi: “Bornovalı hemşehrilerimizin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmesi, çevre duyarlılığının artması ve sosyal hayatın canlanması için çalışıyoruz. Çocuklardan kadınlara kadar her kesimi kapsayan bu etkinliklerle hem sağlığımızı hem geleceğimizi koruyoruz.”