Burhaniye ilçesinde Gemiyatağı Koyu’nda masmavi suların üzerinde bir paddle boar üzerindeki köpekler ilgi odağı oldu.

Güneşin ilk ışıklarıyla Jack Russell ırkı Mask, Yaman ve Sakız sahipleri ile birlikte deniz keyfi yaşarken, görenlerin ilgisini çekti. Ev hayatına uyum sağlamış küçük dostlar, banyo yapıp havlularına giderek kurulanırken, sahilde sahipleri denize girdiğinde şezlongda uslu uslu bekliyor. Denize beraber gittiklerini kaydeden Ahmet Cezmi Göbüt, "Sabahın erken saatlerinde birlikte yürüyüş, denizde serinleme, paddle board üzerinde birlikte dengede durma çabası sergiliyoruz. Bunlar bize, her an, yaşamın basit ama en değerli mutluluklarını hatırlatıyorlar. Onun için biz onları çok seviyoruz" dedi.