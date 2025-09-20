Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan su patlakları nedeniyle tonlarca su boşa akarken, vatandaşlar kuraklıkla mücadele eden şehirde bu tablonun önüne geçilmesini istiyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında birçok mahallede yaşanan su kesintileri, vatandaşları ciddi şekilde mağdur etmişti. Yağışların yetersiz olduğu ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bu kez de sokak aralarında meydana gelen patlaklar nedeniyle ciddi su kaybı yaşanıyor. Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler bölgeye gelerek onarım yapıyor, ancak patlak anında sokaklara akan tonlarca su milli servetin heba olmasına neden oluyor.

Vatandaş tepki gösterdi

Mahalle sakinleri, "Yağmur yok, barajlar ve göletler alarm veriyor ama şehrin ortasında bu kadar suyun akıp gitmesine gönlümüz razı değil. Patlaklar önlenmeli, altyapı daha sağlam hale getirilmeli" diyerek, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.