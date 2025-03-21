Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Türk dünyasının dört bir köşesinde nevruz coşkusunu yaşayanlara ülkem adına muhabbetlerimi iletiyorum.

Sizin bu heyecanınızı görünce, az önce Binali Bey'le de istişarede bulunduk. Bununla birlikte burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı biz de, arkama dönüyorum ve bakıyorum, Baharın ve Kardeşliğin Bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Hep birlikte bu adımı atacağız inşallah. Unutmayın nevruza inananlar eğilmez.

Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.

Şımardıkça şımaran İsrail'e asla izin vermeyeceğiz. Sinsi emellerine ulaşamayacaklar.

Ramazan Bayramı öncesinde kardeşlerimize destek olmak amacıyla insani yardımlarımızı artırdık. Gazze için ne gerekiyorsa yapacağız.

Ateşkesin yeniden tesisi, zulmün son bulması, soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik temaslarımızı hızlandırdık.

Yeni haritalar çizenler kirli emellerine ulaşamayacak. Barış, huzur ve istikrar dolu geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz.

Nevruzla kutlanan tabiatın dirilişi, aynı zamanda gönüllerdeki ümitlerin de dirilişidir. Nevruz belli bir etnik grubun değil, Alevisi-Sünnisi ile Türk'ü ve Kürdü ile tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz'un temsil ettiği değerleri daha da güçlendirmeliyiz.

Bir arzumuzu da sizlerle paylaşmak istiyorum; Bazı kardeş ülkelerde resmi tatil olan nevruz bayramını Türk Devletleri Teşkilatı altında her yıl 3 Ekim tarihinde kutladığımız 'Türk İş Birliği Günü' gibi ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun.

Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız ziyarette, nevruz bayramının Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Kardeşlerimizin de onay vermesiyle, 21 Mart Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak, böylece birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza hizmet edecektir.

En büyük gücümüz birliğimizdir. Dilde, fikirde ve işte birlik istikametinde ilerliyoruz.

Burada çok önemli hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum; Ramazan ile nevruzu birlikte idrak ettiğimiz böylesi özel bir gündem İstanbul'daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek, sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Öncelikle bir avuç kifayetsiz muhterisin, sırf kendi menfaatleri, rant ve yağma tezgahları bozulmasın diye, milletimizin huzuruna kast etmesine, insanlarımızı kışkırtmasına, Türkiye'yi terörize ve tedirgin etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum.

Bu milletin kardeşliğinin zedelenmesine bu güne kadar rıza göstermedik, rıza göstermeyeceğiz. Çok açık ve net söylüyorum; CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır! Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur.

CHP mevcut yönetimi idaresinde illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkiler, gırtlağına kadar battığı yolsuzluklar, darbecilere cesaret veren tavırları, sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemleri nedeniyle meşru zeminde siyaset yapan bir parti vasfını hızla yitirmektedir.

CHP'nin sadece belediyelere çökmüş haramilerle değil, marjinal yapı ve terör örgütleriyle de arasına mesafe koyması açıktır. Kimse kusura bakmasın; Marjinallerin peşine takılıp, polisimize saldırarak, görevini yapan hakim-savcımızı tehdit ederek, mahkemeleri baskı altına alarak, demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak, gayri hukuki ve antidemokratik yollara başvurarak, bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir.

CHP Genel Başkanı Sayın Özel, marjinal sol örgütlerin, belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli ve sorumlu davranmalıdır. Şunu da unutmasınlar; abdestinden şüphesi olmayanın, namazından da şüphesi olmaz. Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlâksızlığı, belediyelerde kurulmuş mafya düzenini savunabiliyorsanız, çıkın milletin huzuruna açıklayın.

Şayet yüzünüz varsa, sindirebiliyorsanız balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız, bağırarak, çağırarak, sokakları terörize ederek, gençleri provoke ederek, vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın. Ramazan'ın manevi atmosferine gölge düşürmeyin. Daha sonra utanç duyacağınız eylemlere tevessül etmeyiz.

CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini, milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne, vandallığa boyun eğmeyeceğiz." İfadelerine yer verdi.