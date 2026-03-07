Ramazan'ın bereketini Bulgaristan'ın Varna kentinde soydaşlarla paylaşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, aynı kökten beslenen kültürün insanlarıyla bir araya gelmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Başkan Aydın, 'Burada soydaşlarımızın kendilerini asla yalnız hissetmelerini istemiyoruz. Bizim güçlü, kuvvetli bağlarımız var. Bu bağları biz, daha derine taşımak istiyoruz.' sözleriyle birlik mesajı verdi.

Balkan coğrafyasıyla kültürel, tarihi ve insani bağların güçlenmesine büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu bu kez Bulgaristan'ın Varna kentinde kurulan iftar sofrasında yaşattı. Varna'da ilk kez bu ölçekte düzenlenen iftar programında Balkanlar'daki soydaşlar aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın bereketini ve huzurunu paylaştı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan'ın da katıldığı iftar programında 700 soydaş bir araya gelerek, sıcak ve samimi görüntüler oluşturdu. Varna'da kurulan gönül sofrası, Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi bağların ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

'Bizim güçlü, kuvvetli bağlarımız var'

İftar programında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Balkanlar'ın Türkiye için çok önemli bir coğrafya olduğuna dikkat çekti. Bursa ile Balkanlar arasında güçlü bir bağ bulunduğunu ifade eden Aydın, şu sözleri dile getirdi:

'Bu güzel ortamı, kalabalığı görmek bizleri de son derece mutlu ediyor. Balkanlar'ın Türkiye için çok önemi var, özellikle Bursa için önemi çok fazla çünkü birçoğunuzun akrabası, eşi, dostu, komşusu Bursa'da yaşıyor ve biz bu köprüyü kurabilmek, o bağı güçlendire bilmek açısından da Balkanlar'daki hem iftarlar, hem de diğer kültür etkinliklerine son derece önem veriyoruz. Bu bağı, bu köprüyü daha da ileri götürmek istiyoruz. Burada soydaşlarımızın kendilerini asla yalnız hissetmelerini istemiyoruz. Bizim güçlü, kuvvetli bağlarımız var. Bu bağları biz daha derine taşımak istiyoruz.'

Ramazan'ın manevi atmosferine yakışan buluşma

Osmangazi'de Ramazan ayı boyunca yaklaşık 120 bin vatandaşla iftar sofralarında bir araya gelindiğine işaret eden Başkan Aydın, Varna'da düzenlenen iftar programının da Ramazan ayının ruhuna yakışır bir dayanışma ve birlik tablosu ortaya koyduğunu belirterek, aynı kökten beslenen kültürün insanlarıyla bir araya gelmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Başkan Aydın, iftar programına katılan herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

'Bizlerle birlikte olan Varna Belediye Başkanı Blagomir Kotsev'e, Çorlu Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt'a, Varna Bölge Müftüsü İsmail Ahmedov'a, Turkuaz Halk Kültür Evi Yönetim Kurulu ve Başkanı Salih Sunay'a, Şumnu, Dobriç, Razgrad, Burgaz ve Varna kültür evi başkanlarına, Varna'daki özel eğitim ve rehabilitasyon okulunun kıymetli öğrencilerine ve değerli velilerine, ayrıca Varna merkez ve ilçelerinden gelen yüzlerce dostumuza çok teşekkür ediyorum. Kurduğumuz bu büyük sofra, dostluğumuzu ve gönül coğrafyamızdaki birliğimizi daim etsin.'

Konuşmaların ardından programın düzenlenmesine katkı sunan kurum ve temsilciler tarafından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Aydın, kendisine sunulan plaket için teşekkür ederek, Balkanlar'daki soydaşlarla kurulan gönül bağının güçlenmesi adına bu tür buluşmaların büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Aydın, Varna'daki çocuklara ise Bursaspor atkısı hediye etti.