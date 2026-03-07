Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kadın akademik ve idari personel bir araya geldi. Programda konuşmalar, ödüllü yarışma ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Bursa Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleşen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Çağlar'ın eşi Berna Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, akademik ile idari kadın personel katıldı. Program kapsamında Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar tarafından salon girişinde kadın personele hediye takdim edildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Çağlar, tüm kadınların gününü kutladı. Kadının sabrın, fedakârlığın ve sevginin sembolü olduğunu belirten Rektör Naci Çağlar, kadınların aileden topluma kadar hayatın her alanında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Rektör Çağlar: Kadın personelimizin emeği üniversitemizi güçlendiriyor

Üniversitede görev yapan kadın akademik ve idari personelin özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Rektör Çağlar, eğitim, bilim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında ortaya konulan emeklerin üniversitenin gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti. Üniversite yönetimi olarak kadınların akademik ve sosyal hayatta daha fazla imkâna sahip olması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Çağlar, kadınların emeği ve azmi sayesinde üniversitenin her geçen gün daha ileriye gideceğine inandığını ifade etti.

'Üniversiteler toplumsal dönüşümün önemli mekânları'

Kadın ve Aile Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Elif Vurucular Kesimci ise konuşmasında, 8 Mart'ın yalnızca bir kutlama günü değil tarihî bir mücadelenin ve eşitlik talebinin simgesi olduğunu vurguladı. Kadınların eğitimde, bilimde, kamusal yaşamda ve çalışma hayatında görünürlük kazanmasının uzun soluklu ve kararlı bir mücadelenin sonucu olduğunu belirten Dr. Kesimci, üniversitelerin bu dönüşümün en önemli mekânlarından biri olduğunu ifade etti. Dr. Elif Vurucular Kesimci, üniversitelerin bilgi ve değer üreten, toplumsal değişimi yönlendiren kurumlar olduğunu belirterek, BTÜ'de görev yapan kadın akademisyenlerin bilime katkı sunduğunu, idari personelin ise kurum kültürünü güçlendirdiğini söyledi.

Programda akademik ve idari personelin duygu ve düşüncelerini paylaştığı bölümün ardından sürpriz ödüllü Kahoot yarışması gerçekleştirildi ve dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve katılımcıların panolara yazdığı mesajlarla son buldu.