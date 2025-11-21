Haitian Serbia, Sırbistan’daki yeni üretim tesisinin geliştirilmesinde bir sonraki adımı atarak çalışanlar ve yakın iş ortakları için bir Open House etkinliği düzenledi.

Endüstriyel makine imalatı alanında faaliyet gösteren Haitian, Sırbistan’daki yeni üretim tesisinin geliştirilmesinde bir sonraki adımı atarak çalışanlar ve yakın iş ortakları için bir Open House etkinliği düzenledi. Haitian’ın Avrupa stratejisinin önemli bir parçası olan bu tesis, yerel makine üretimi, optimize edilmiş lojistik, Ar-Ge ve uzun vadeli büyüme potansiyeli sağlıyor.

Bu yılki üretim, iki makine serisi etrafında enjeksiyon kalıplama makinelerine odaklanacak. Mars serisi (servo-hidrolik geçişli IMM) ve Jüpiter serisi (servo-hidrolik iki plakalı IMM). Bugüne kadar 50’den fazla makine üretildi ve ilk üniteler teslim edildi. Haitian, Sırbistan ve Almanya’daki (Avrupa merkezi) yerinde depoların yanı sıra kıta genelindeki ek merkezi olmayan depolama noktalarıyla, temel bileşenlerin hızlı bir şekilde bulunmasını sağlamayı ve müşterilerin arıza sürelerini en aza indirmeyi hedefliyor.

Haitian Serbia, Avrupa’nın plastik işleme endüstrisinin özel taleplerini karşılamak için üst düzey makine ve entegre sistem çözümleri kapasitesini genişletiyor. Şirket, yüksek performanslı ve pazara özel uygulamalara odaklanan Avrupalı bir Ar-Ge ekibiyle optimize edilmiş makine konfigürasyonlarından tam entegre üretim hücrelerine kadar bölgesel gereksinimler doğrultusunda makine ve anahtar teslim çözümler üretecek.