Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza tanısı konulan Candan, tahliye sonrası hızla kilo kaybetti ve 23 kiloya kadar düştü. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Candan’ın, geçtiğimiz gün kalbinin durduğu bilgisi paylaşıldı.
Yaklaşık 24 saat boyunca kritik bir süreç geçiren Nihal Candan’dan acı haber geldi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu, sosyal medya hesabı üzerinden Candan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kasım 2023’te kardeşi Bahar Candan ile birlikte tutuklanan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle son dönemde gündemdeydi.
Kaynak: Haber merkezi