İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bir evde horoz dövüştürüldüğü yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

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Evin çevresini kuşatan ekipler, düzenledikleri baskında horoz dövüşünün yapıldığını tespit ederek olaya müdahale etti.

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Yapılan incelemede piyasa değerleri yaklaşık 500 bin TL olan 15 adet dövüş horozu ele geçirildi. Horoz dövüşü sırasında bahis oynadığı belirlenen 50 kişiye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında toplam 650 bin TL idari para cezası uygulanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Operasyonda kurtarılan dövüş horozları ise Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

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Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ