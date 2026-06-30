Olay, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde bulunan inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan Kazım K. (52), spiral makinesiyle parça kestiği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu elini kesti.

Kanlar içinde kalan işçi için çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Kazım K., burada tedavi altına alındı.

İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ