“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla sürdürülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan isimler arasında sanatçı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet yoluyla haksız menfaat sağlandığı yönünde tespitlere ulaşılmıştı. Bu kapsamda 26 Haziran Cuma günü soruşturmanın 3’üncü dalga operasyonu gerçekleştirilmişti.